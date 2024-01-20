أوكرانيا توجه نداء لحلفائها الغربيين

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، حلفاء بلاده إلى تقديم المزيد من الأسلحة إلى بلاده.

وقال بودولياك لصحيفة «بيلد» الألمانية، إن «المشكلة هي أن عدد الأسلحة والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية ونيران المدفعية، لا يتم توزيعه بالتساوي. هذا يحتاج إلى مساواة».

وأضاف أن سيناريو واحدا فقط ممكن، بالأخص، وهو مد أوكرانيا بأسلحة عالية التقنية بأقصى حد.

ودعا إلى الاستثمار في الإنتاج العسكري، مشيراً إلى «صواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار وقنابل يدوية أو نيران مدفعية. يتعين أن يكون عدد الأسلحة كبيراً».

ووصف بودولياك الوضع العسكري الحالي بأنه صعب، مشيرا إلى استمرار القتال بلا هوادة، رغم العوامل المناخية.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً أن الدعم من جانب الغرب أمر أساسي لبقاء أوكرانيا.

وأضاف، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الرابعة البريطانية «يمكنهم أن يساعدونا بشكل أكبر» في إشارة إلى الحلفاء الغربيين الذين يقدمون المليارات إلى أوكرانيا ويزودونها بالأسلحة والذخائر.

وأعرب عن شكره للدعم، الذي قدموه حتى الآن.

وتابع «لم يكن بإمكاننا البقاء بدون مساعدة أميركا» وسط جدل في واشنطن بشأن المزيد من المساعدات العسكرية لدعم أوكرانيا.