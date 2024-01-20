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مسيرة جماهيرية داعمة لفلسطين تتجه من باريس إلى بروكسل

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت مسيرة تضم المئات من الداعمين للقضية الفلسطينية، اليوم السبت، من العاصمة الفرنسية باريس متجهة إلى بروكسل، للتعبير عن إدانتهم لقصف المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، رصد المراسل مشاهد من الفعالية الرافضة لممارسات الجيش الإسرائيلي، حيث جابت المسيرة شوارع باريس لمدة ساعتين مشيا على الأقدام.

وتقدمت المسيرة نحو بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بمحاسبة المشاركين في القصف على غزة، مرددة شعارات ضد صمت الحكومات الأوروبية رغم "جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد سكان غزة".

ورفع متظاهرون لافتات وأعلام، وكتبوا عبارات منددة بالقصف الإسرائيلي، كما وجهوا دعوات باستخدام الأدوات القانونية لإدانة إسرائيل قضائيا.

ويأمل المتظاهرون في لفت انتباه السياسيين إلى الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والحاجة إلى حل سياسي للصراع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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