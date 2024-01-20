ساندرز: على الكونغرس التحرّك وعدم توفير المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة نتانياهو

أشار السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أكد رفضه لقيام دولة فلسطينية، ويواصل حربه ضد الأبرياء، وعلينا أن نوضح موقفنا".

ولفت إلى أنّه "يجب على بايدن أن يعلن بوضوح وبصوت عال رفضه لسياسات حكومة نتانياهو المتطرفة"، موضحًا أنّه "إذا استمر نتانياهو في مسار الهيمنة العسكرية فيجب أن يفعل ذلك بمفرده ولا يمكن أن نكون متواطئين".

وقال ساندرز: "يتعين على الكونغرس التحرّك وعدم توفير المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة نتانياهو".