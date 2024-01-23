المرصد الاوروبي: مزاريب الهدر والفساد عديدة وعبرها يمكن تأمين الموارد لتمويل الدولة اللبنانية

اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "لبنان مقبل على إقرار موازنته العامة للعام ٢٠٢٤"، متمنيا أن لا تحمل سلة ضرائب ترهق كاهل اللبنانيين.
واضاف المرصد: مزاريب الهدر والفساد في الدولة اللبنانية عديدة ويمكن تأمين منها موارد لتمويل الدولة، أليس الأجدى الذهاب باتجاه هذه الخطوة عوضا عن تحميل المواطنين أعباء اضافية؟
وشدد المرصد على أن " الإصلاحات تبقى الحل الأساسي للبدء بعملية النهوض مع إقرار قوانين لاسترداد الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج وكل ما تبقى هو تمرير للوقت واطالة لأمد الازمة".
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