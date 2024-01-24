نائب يهنئ القضاء العراقي ويثمن جهوده بالحفاظ على الوطن

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بغداد - ياسين صفوان - هنأ النائب هيثم الزهوان، القضاء العراقي بمناسبة يومه، مثمناً جهوده في الحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

وقال الزهوان في تغريدة على منصة "اكس"، "بمناسبة ⁧‫يوم‬⁩ القضاء، نتقدم بأطيب التمنيات للقضاء العراقي الموقر، مثمنين جهودهم في الحفاظ على الوطن وصون مقدراته، وضمان حماية الحقوق الفردية وإرساء التوازن القضائي ضمن الإطار الدستوري والقانوني".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قال الثلاثاء، في كلمة له بمناسبة يوم القضاء العراقي، إن استقلال القضاء هو المنجز الأهم الذي "حلمنا" به لأن هاجس القضاة تطبيق القانون بعيدا عن أي تأثير.