علي الحسيني تعليقا على المشاكل في مجلس النواب: ايّ رئيس سيُنتخب في مثل هذه الاجواء؟

اشار رئيس تيار الكفاح العربي علي الحسيني تعليقا على المشاكل الّتي تحصل داخل البرلمان، الى انه "صحيح انَّ هناك موالاة ومعارضة لكن ايّ موالاة وايّ معارضة بعدما اختلط الحابل بالنّابل واصبح الكلام يطال السّقف وينزل الى مكبّرات الصّوت، وبالتّالي ايّ رئيس سيُنتخب في مثل هذه الاجواء؟".

ولفت الحسيني الى انه "لم يعد في لبنان سلطة الّا السّلطة التّشريعيّة وبالتّالي يكون البرلمان السّلطة الوحيدة الّتي تحكم". وتابع قائلاً ان "رئيس المجلس النيابي نبيه برّي والسيد وليد جنبلاط عنوان دائم للسّياسة في لبنان، فاذا فُقِدَ احدهما لا سمح الله اختلّ التّوازن على الصّعيد العام، ومن هنا نُهيب بالمجلس النّيابي مجتمعاً ان ينتقي كل من فيه مخافة الله وان يعمل من اجل لبنان".