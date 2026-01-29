اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإيطالي في دبي

0 نشر
0 تبليغ

محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإيطالي في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء استقبال الرئيس الإيطالي اليوم في دبي.. علاقاتنا معهم منذ بداية الاتحاد.. ونستقبل كل عام أكثر من 220 ألف إيطالي زائر في .. ونستثمر أكثر من 40 مليار دولار في بلدهم.. والقادم أكثر تسارعاً وتطوراً في علاقات البلدين والشعبين..».

 

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd)
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا