احتياطي العملة المستقرة RLUSD يتجاوز 1.47 مليار دولار خلال 13 شهر من الإطلاق: التفاصيل

تواصل العملة الرقمية المستقرة التابعة لشركة الريبل RLUSD ترسيخ مكانتها في السوق، مع نمو سريع في الاحتياطي وتوسّع واضح في الاستخدام.

وفقا لتصريحات “جاك ماكدونالد”، الرئيس التنفيذي لشركة “Standard Custody”، بلغ احتياطي عملة RLUSD نحو 1.473 مليار دولار بعد 13 شهر فقط من إطلاقها في ديسمبر 2024.

وخلال هذه الفترة القصيرة، تم إدراج RLUSD على منصة بينانس، ما عزّز من سيولتها وانتشارها، وهي خطوة وصفها “براد جارلينغهاوس” الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، بالإيجابية للغاية.

كما جرى اعتماد العملة كضمان أساسي لدى منصة LMAX، في إشارة إلى تنامي الثقة المؤسساتية بها.

وعلى صعيد الأداء، صُنّفت RLUSD كثاني أسرع العملات المستقرة نموا في 2025، مع توسّع استخدامها في التمويل اللامركزي، حيث ساهمت في نمو يقارب 400 مليون دولار على بروتوكول Aave.

كذلك تتوسع العملة في السوق الآسيوية عبر منصة OSL، ضمن توجه الريبل لتعزيز التوافقية وربط التمويل التقليدي بـ الويب 3.

