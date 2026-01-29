سبوتيفاي (SPOT) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-01-2026

انخفض سهم انترناشيونال بيبر International Paper Company (IP) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 43.00$، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يشير إلى تجميع للزخم الإيجابي المتجدد حول السهم يعزز من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 43.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 46.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد