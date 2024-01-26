قناة 12 الإسرائيلية: التوقيع على صفقة أسلحة ضخمة بين واشنطن وتل أبيب تشمل طائرات "F 35" والأباتشي

ذكرت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة، إن الولايات المتحدة وإسرائيل أبرمتا صفقة أسلحة ضخمة، تتضمن تزويد تل أبيب بعدد كبير من طائرات "F 35" و"F15 AI"، فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنها "لم تطلع على هذه التقارير الإعلامية".

واوضحت الوزارة الأميركية "لم نطلع على تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن وصول شحنة مساعدات عسكرية أميركية جديدة لإسرائيل".

من جهتها، نقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين من وزارة الدفاع، شاركوا في إبرام الصفقة مع واشنطن، أن "اتفاق أسلحة دراماتيكياً أبرم بين الولايات المتحدة واسرائيل خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث سيتم تزويد الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بثلاثة أسراب طيران جديدة، وآلاف الذخائر".

تتضمن الصفقة وفق المسؤولين (لم تسمّهم القناة) تزويد الجيش الإسرائيلي بعدد كبير من طائرات "F 35″ و"F15 AI" والأباتشي.

واوضح المسؤولون إن الصفقة "ذات حجم استثنائي"، وأشاروا إلى أن الصفقة تمت خلال الـ24 ساعة الماضية في واشنطن، حيث مثّل تل أبيب وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء إيال هاريل، رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة "12" إن إسرائيل طلبت من الأميركيين إعطاء الأولوية للإمدادات، نظراً لتطور المعركة في غزة.

وبحسب القناة العبرية، ستكون إسرائيل أول دولة تتسلم طائرات "F 35" المتطورة التي تصنعها شركة بوينغ.

وفي 25 تشرين الأول الماضي، كشفت نتائج استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس" الإخبارية في الولايات المتحدة، أن 52% من الأمريكيين يعارضون إرسال حكومة بلادهم السلاح إلى إسرائيل.