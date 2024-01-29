في صحف اليوم: تحرك سفراء الخماسية يأتي في سياق الحث على ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث

نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن أوساط سياسية املها أن يدفع انطلاق تحرك سفراء اللجنة الخماسيةلدى لبنان بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري غداً ، بناء لموعد طلبه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، إلى إنهاء فترة السماح القسري التي لا تزال تشكل عقبة أمام إخراج انتخاب رئيس للجمهورية من التأزّم.

ورأت الصحيفة ان هذا التحرك يأتي في غياب التواصل بين الكتل النيابية المنتمية إلى "محور الممانعة" والمنتمية إلى قوى المعارضة التي تقاطعت سابقاً مع "اللقاء الديمقراطي" النيابي والتيار الوطني الحر على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في وجه رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي الذي يتمسك بترشيحه، ولا يبدي استعداداً على الأقل في المدى المنظور للانخراط في البحث عن مرشح ثالث، تجاوباً مع ما خلص إليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت.

وبحسب الصحيفة لم يُعرف ما إذا كانت قوى المعارضة، ومعها اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر، صامدة أمام تقاطعها على ترشيح أزعور، أم أنها تتوخى من التمسك بترشيحه فتح الباب لصالح التوافق على ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، رغم أن غالبية النواب المنتمين إلى حزب "القوات اللبنانية" والتيار أكدوا، على هامش مشاركتهم في الجلسات التشريعية التي خُصصت لإقرار قانون الموازنة للعام الحالي، أنهم يتمسكون بترشيحه.

لكن تمسك المعارضة والتيار بترشيحهما لأزعور، الذي أبلغ نواباً التقاهم أثناء وجوده في بيروت لتمضيته عطلة الأعياد، بأنه ماضٍ في خوضه المعركة الرئاسية، اصطدم بتمايز الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عنهما بإعلانه عدم ممانعته انتخاب فرنجية أو غيره، مشترطاً أن يحظى التوافق على انتخابه بتأييد كتلة نيابية وازنة، في إشارة إلى واحدة من اثنتين: كتلة الجمهورية القوية او تكتل لبنان القوي.

ورأت الصحيفة أن بدء سفراء اللجنة الخماسية بجولة على رؤساء الكتل النيابية، يأتي في سياق حث النواب على ضرورة التوافق لصالح ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، من دون تبنيهم لأي مرشح، حرصاً منهم على عدم التدخل ترشُّحاً في انتخاب الرئيس الذي يعود القرار فيه للنواب.

ويأتي تحرك سفراء الخماسية، كما علمت "الشرق الأوسط"، في سياق إعادة تحريك الملف الرئاسي للتأكد من مدى استعداد الكتل النيابية للتفاهم على رئيس توافقي تتوافر فيه المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها، وكان سبق لـ"الخماسية" أن حددتها، ولجس نبضهم لمعرفة ما إذا كانت لديهم مقاربة جديدة لإخراج انتخاب الرئيس من التأزم غير تلك التي أبلغوها للودريان في لقاءاته بهم، ليكون في وسع الخماسية في اجتماعها على مستوى ممثلي الدول الخمس أن يبنوا على الشيء مقتضاه، بدلاً من العودة إلى المربع الأول؛ أي إلى نقطة الصفر.

وبحسب الصحيفة فأن ما يهم السفراء الخمسة في جولتهم أن يحيطوا الكتل النيابية علماً أن لا مجال للرهان على وجود تباين بداخل الخماسية يمكنهم التأسيس عليه لتبرير تمسكهم بخياراتهم التي تطيل أمد الشغور الرئاسي، في إشارة إلى أن قطر على تناغم مع الدول الأعضاء في اللجنة، وهذا ما أكده سفيرها لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني لقيادة تيار المردة، كما علمت "الشرق الأوسط" من مصدر نيابي وثيق الصلة بفرنجية.

وبالنسبة إلى ما يتردد حول احتمال ضم إيران إلى اللجنة "الخماسية" لما تتمتع به من نفوذ سياسي في لبنان من خلال محور الممانعة الذي يشكل "حزب الله" قوته الضاربة، أكد مصدر رفيع في "الخماسية" أن ضمها إلى اللجنة ليس مطروحاً، وقال لـ"الشرق الأوسط" إن فرنسا وقطر تتقاسمان الأدوار في تواصلهما مع طهران وحزب الله ولم تنقطعا عن تشاورهما مع الأخير لإقناعه بعدم ربطه انتخاب الرئيس بالحرب في غزة وامتدادها إلى جنوب لبنان؛ لأن مثل هذا الترابط يؤدي إلى ترحيل انتخابه لأمد طويل.

وإلى أن ينهي السفراء الخمسة جولتهم تمهيداً للقاء الخماسية المرتقب على مستوى ممثلي الدول الأعضاء، فإن كفة الخيار الرئاسي الثالث تبقى هي الراجحة، رغم أن فرنجية ماضٍ في خوضه المعركة ولا يبدي أي استعداد لعزوفه عن الترشح، ما يعني أن المنافسة ستدور بينه وبين قائد الجيش العماد جوزف عون.