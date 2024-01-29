شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش المغالاة فى تكلفة توصيل مياه الشرب ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى فى عدد من القرى والمراكز على مستوى الجمهورية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبه، بشأن تضرر العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى من قرارات الإدارة العامة لمحطات جنوب سيناء، بشأن عدم السكن الإداري بقرية الأبطال- مركز القنطرة شرق- محافظة الاسماعيلية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن عدم إدراج عزبتي ميت الموز والسلام التابعين لقرية زوير- مركز شبين الكوم محافظة المنوفية ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم الانتهاء من إجراءات استبدال قطعة أرض محطة مياه الشرب بقرية مليج مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، وعدم الموافقة على المنحة المقررة من وزارة التعاون الدولي للمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بقرى مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حسام العمدة، محمد سيد جنيدي، محمد سيد كامل، محمد رجب احمد عبدالعظيم، عبدالله على مبروك، بشأن:

عدم تخفيض رسوم وصلات المياه للمنازل- محافظة بنى سويف.

عدم توصيل المياه للمناطق المستجدة بمركز سمسطا- محافظة بنى سويف.

قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف، بوضع شرط تحميل المواطنين التكلفة الزائدة حال زيادة المسافة عن 12 متراً لتوصيل المياه للمنازل.

قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف باتخاذ إجراءات تجاه المواطنين عند إحلال وتجديد منازلهم.