باسيل: نخشى أن يكون قرار حجب التمويل عن الأونروا مقدمة لجعل التوطين أمرًا واقعًا ببلدان اللجوء

أعرب رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، عن خشيته من أن "يكون قرار حجب التّمويل عن الـ"UNRWA"، مقدّمةً لتصفية ​القضية الفلسطينية​ وجعل التّوطين أمرًا واقعًا في بلدان اللّجوء".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "القرار يحرم الوكالة من غوث ​اللاجئين الفلسطينيين​، وتداعياته الإنسانيّة كارثيّة. وفي حال أرادوا تعميم الحجب عن جميع نشاطات الوكالة في المنطقة، سيكون للقرار تداعيات سياسيّة كبيرة"، مشدّدًا على أنّ "​لبنان​ لن يدفع الثّمن مرّةً أخرى".