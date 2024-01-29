أعرب رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، عن خشيته من أن "يكون قرار حجب التّمويل عن الـ"UNRWA"، مقدّمةً لتصفية القضية الفلسطينية وجعل التّوطين أمرًا واقعًا في بلدان اللّجوء".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "القرار يحرم الوكالة من غوث اللاجئين الفلسطينيين، وتداعياته الإنسانيّة كارثيّة. وفي حال أرادوا تعميم الحجب عن جميع نشاطات الوكالة في المنطقة، سيكون للقرار تداعيات سياسيّة كبيرة"، مشدّدًا على أنّ "لبنان لن يدفع الثّمن مرّةً أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: نخشى أن يكون قرار حجب التمويل عن الأونروا مقدمة لجعل التوطين أمرًا واقعًا ببلدان اللجوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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