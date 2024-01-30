وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى المملكة كأول زيارة خارجية له بعد تسلمه مقاليد الحكم تُجسّد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن.
وأوضح أن دولة الكويت والمملكة تتمتعان بعلاقات أخوية على الصعيدين الرسمي والشعبي تتجاوز في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية إلى مفهوم الأخوة وأواصر القربى والمصير المشترك.
وأضاف أن الكويت والمملكة تسيران على ذات الطريق في كافة المحافل الدولية وعلى جميع الأصعدة الهادفة إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وينطلقان من رؤية مشتركة لتحقيق الرقي والازدهار لشعبيهما. وأعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة في ختام تصريحه عن تمنياته بأن تتكلل الزيارة بالنجاح لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين في ظل قيادتيهما الحكيمتين ورؤيتهما الثاقبة نحو مستقبل زاخر ومستقر للمنطقة والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الكويتي: ارتباطنا بالمملكة يتجاوز العلاقات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.