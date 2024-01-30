الصحة العالمية: الجدل القائم حول عمل وكالة "الأونروا" يصرف الانتباه عن الأزمة الإنسانية في غزة

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "الجدل القائم حول عمل وكالة "الأونروا" بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجوم حماس، يصرف الانتباه عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

أعلنت نحو 12 دولة تعليق تمويلها "للأونروا" عقب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول.

واكد الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال إحاطة صحافية يومية في جنيف، انه "لا يجب أن تمر الأفعال الإجرامية دون عقاب. لكن النقاش الحالي لا يؤدي إلا إلى صرف الانتباه عما يحدث فعليا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في غزة"، مضيفا: "دعونا لا ننسى المشاكل الحقيقية على الأرض".

وأسف ليندماير لأن يكون هذا النقاش حول الأونروا "رغم أهميته يصرف الانتباه عن القتلى البالغ عددهم 27 ألف تقريبا 70% منهم من النساء والأطفال".