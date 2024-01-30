الكرملين: مستوى التوتر في الشرق الاوسط مثير للقلق وحان الوقت لخفض حدة النزاع

اكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "موسكو لا ترحب بالإجراءات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، لافتا الى أن "مستوى التوتر في المنطقة مثير للقلق وحان الوقت لخفض حدة النزاع".

واشار بيسكوف بعد أن طلب منه صحفيون التعليق على خطط الأميركيين للرد على استهداف قاعدتهم في الأردن الى اننا "لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة وتصعيد التوتر، خاصة على خلفية احتمالات تفجر الصراع الزائدة أصلا التي نشاهدها في المنطقة".

وأضاف: "عموما، نعتقد أن مستوى التوتر بلغ درجة تثير قلقا بالغا. لذلك حان الوقت الآن لاتخاذ خطوات لتهدئة التوتر وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في منع المزيد من توسع النزاع لا سيما العربي الإسرائيلي.. والتوصل بطريقة أو بأخرى إلى نزع فتيل الصراع وخفض التصعيد.. إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا الآن"