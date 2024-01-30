الحاج حسن نوه بجهود لحود خلال تسلمه التقرير السنوي بانجارات المديرية العامة للزراعة عن العام 2023

تسلم وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في مكتبه في وزارة الزراعة من مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود التقرير السنوي لعام 2023 العائد للمديرية العامة للزراعة الذي يبين الانجازات المحققة في مختلف المديريات والمصالح الاقليمية والمركزية، والصعوبات التي اعترضت التنفيذ وأوضاع الموظفين.

وأشاد الحاج حسن باداء المدير العام لويس لحود والعاملين في الادارة المركزية والمصالح الاقليمية، ونوه بجهودهم التي يبذلونها رغم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والامكانيات الضئيلة.