تسلم وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في مكتبه في وزارة الزراعة من مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود التقرير السنوي لعام 2023 العائد للمديرية العامة للزراعة الذي يبين الانجازات المحققة في مختلف المديريات والمصالح الاقليمية والمركزية، والصعوبات التي اعترضت التنفيذ وأوضاع الموظفين.
وأشاد الحاج حسن باداء المدير العام لويس لحود والعاملين في الادارة المركزية والمصالح الاقليمية، ونوه بجهودهم التي يبذلونها رغم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والامكانيات الضئيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن نوه بجهود لحود خلال تسلمه التقرير السنوي بانجارات المديرية العامة للزراعة عن العام 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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