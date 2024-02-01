وزير العدل تسلّم من وفد UNDP نسخة مترجمة عن تقرير ألفاريز أند مارشال المتعلق بحسابات مصرف لبنان

تسلّم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري من وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، نسخة مترجمة الى اللغة العربية عن تقرير شركة ألفاريز أند مارشال(Alvarez& Marsal) المتعلّق بحسابات مصرف لبنان. واشار الى ان "هذا التقرير سأرسله الى النيابة العامة التمييزية التي ستحيله بدورها على المرجع المختصّ الذي يقوم بالتحقيقات حالياً، أي أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت"، لافتا الى ان "لقد أبلغني الوفد أيضاً أن هناك نيّة لتوسيع مشروع تجهيز قصور العدل بالطاقة الشمسية، وهذا المشروع سيأخذ بعض الوقت لتنفيذه لكن القرار قد اتُخذ في هذا الاتجاه، وبالتالي نأمل أن تتم هذه العملية بأقصى سرعة ممكنة".

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