قائد الجيش بحث مع وزير خارجية بريطانيا التطورات على الحدود الجنوبية وتأكيد على دعم الجيش

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وزير الخارجية والتنمية البريطانية ديفيد كاميرون، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا طارق محمود أحمد، وتناول البحث الوضع العام في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن "دعم بلادهم للجيش في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان".