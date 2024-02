شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يندد بمقتل وإصابة 5 فرنسيين فى غارة روسية بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

قال الحاكم العسكري أولكسندر بروكودين إن متطوعين فرنسيين قُتلا في هجوم روسي في منطقة خيرسون جنوبي #أوكرانيا. #اليوم



للمزيد: https://t.co/NJAL9S8Ynf pic.twitter.com/Cv9ZvHifZN — صحيفة اليوم (@alyaum) February 1, 2024

الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة بمقتل إثنين من مواطنيه وإصابة ثلاثة آخرين فى غارة روسية في أوكرانيا أمس الخميس.وبحسب ما أوردته قناة" فرنسا 24" بموقعها الإلكترونى اليوم، وصف ماكرون الغارة بأنها"عمل جبان ومشين". فيما أعلنت الشرطة الأوكرانية فتح تحقيق في انتهاك لقوانين الحرب. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)قالت السلطات الفرنسية إن القتيلين "عاملان بالإغاثة الإنسانية ".وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عبر منصة إكس: "دفع اثنان من العاملين الفرنسيين بالإغاثة الإنسانية حياتهما ثمنا لجهودهما تجاه الأوكرانيين".وأضاف سيجورنيه، من دون أن يحدد المنظمة التي ينتمي إليها القتيلان: "سيتعين على روسيا تحمل المسؤولية عن جرائمها".وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الضحيتين قتلا في قصف على بلدة بيريسلاف الصغيرة الواقعة على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو قرب خط المواجهة.