محافظ الشرقية: 200 مليون جنيه لحل أزمة الاختناقات المرورية في الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:



أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن أنه قد تم رصد 200 مليون جنيه من أجل خطة المحافظة لفك الاختناقات المرورية في مدينة الزقازيق؛ وذلك بتنفيذ أعمال رصف وازدواج طريق أبو حاكم - ميت أبو علي - طحلة بُردين - بني صالح - بني هلال، وصولًا إلى الطريق الإقليمي المار بمركزي الزقازيق ومنيا القمح.



وأوضح محافظ الشرقية، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، أنه قد تفقد أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بالطريق بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، منوهًا بأن الطريق يمثل محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولًا إلى الطريق الإقليمي والقاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.



من جانبه، قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق النقل بمحافظة الشرقية، شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، في إشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم - ميت أبو علي بطول 4.5 كيلو مترات ومتوسط عرض الاتجاه الواحد من 10 إلى 12 متر، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 أمتار، بالإضافة إلى تغطية مسافة كيلو متر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطرها 2 متر.



وأفاد وكيل وزارة الطرق والنقل في محافظة الشرقية، بأنه جار استكمال أعمال ازدواج ورصف مسافة 2 كيلو متر متبقية من الطريق، وذلك بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءً من ميت أبو علي وصولًا لقرية بني هلال بطول 6.5 كيلو مترات بتكلفة 35 مليون جنيه، وكذلك العمل بالمرحلة الثالثة بدءً من قرية بني هلال حتى طريق بلبيس - منيا القمح بطول 4.5 كيلو مترات بتكلفة 20 مليون جنيه، وأعمال إزدواج ورصف طريق طحلة بردين مرورًا بقريتي بني هلال وبني صالح وصولًا إلى الطريق الإقليمي بطول 16 كيلو بمعرفة جهاز تعمير سيناء ومديرية الطرق والنقل بتكلفة 65 مليون جنيه.



وشدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من إجراءات التغطية اللازمة لمصرف النعامنة بطول 2 كيلو متر أمام قرية بني هلال؛ وذلك لاستكمال أعمال الإزدواج الجارية بالطريق وربطه بالطريق الإقليمي ليساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.