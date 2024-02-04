قصف لأطراف عيتا الشعب وبيت ليف وقنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط

استهدف قصف إسرائيلي متقطع أطراف بلدة عيتا الشعب، حيث ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط. هذا، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة بيت ليف.

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