وفد من جمعية "Association SOS  ‏chretiens d'Orient" زار المعهد الفني الانطوني والتقى بوعبود

استقبل رئيس المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الاب شربل بوعبود وفداً من جمعية Association SOS chretiens d'Orient حيث جالوا على أقسام المعهد وتفقدوا ورش العمل برفقة نائب الرئيس الانسة لميا الدويهي.

وفي كلمته رحب الاب بوعبود بالوفد في رحاب هذا الصرح الفني العريق الذي يعنى بتعليم الفنون الجميلة والحرف التراثية وكتابة الايقونات البيزنطية، مشيرا الى انه "لفرح عظيم ان تحلوا فيما بيننا اليوم. واننا نعتز ونفتخر بكم وبكل ما تقدمونه من اجل الشعب اللبناني منذ انفجار المرفأ حتى اليوم".

واضاف :"إن مساندتكم للشعب اللبناني هي من ثقافة بلادكم التي تأتون منها واهتمامكم بالحجر والبشر هو من صلب رسالتكم المجانية التي تقمون به".