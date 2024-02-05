"سرايا القدس": قصفنا بصواريخ "غراد" تجمعات لجنود العدو وآلياته غرب خان يونس

أفادت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا بصواريخ "غراد"، تجمّعات لجنود العدو الإسرائيلي وآليّاته العسكريّة في محور التّقدّم في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وقد أصابت أهدافها بدقّة"، مشيرةً إلى "أنّنا قصفنا بقذائف "الهاون"، تجمّعًا لجنود وآليّات العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة".
وكانت قد ذكرت، في وقت سابق، "أنّنا قصفنا بقذائف "الهاون"، تمركزًا لجنود وآليّات العدو في محور التّقدّم جنوب غرب خان يونس، كما استهدفنا بالقنابل المقذوفة من نوع "برق" المضادّة للأفراد، جنود العدو الصّهيوني في محاور التّقدّم في خان يونس".
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