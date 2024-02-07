أسامة حمدان: وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لمتابعة ملف المقترح في إطار رعاية مصر وقطر

أشار القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الى أن "العدوان على غزة كشف عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب وفضح ازدواجية المعايير، ونحن نحذّر من إقدام الاحتلال على ارتكاب مجزرة في مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في غزة".
ورأى حمدان، أن "موقف قادة الاحتلال يؤكد أن نتنياهو وحكومته يسعيان لتضليل الرأي العام الإسرائيلي، وحركة حماس قدّمت ردّها على مقترح باريس بما يضمن وقف العدوان الشامل وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات".
وأضاف "وفد من الحركة برئاسة خليل الحية يتوجه إلى القاهرة لمتابعة ملف المقترح في إطار رعاية مصر وقطر".
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