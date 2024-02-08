نتاج مباشر لاستمرار الحرب في غزة .. الخارجية تؤكد حرص مصر على مصالحها وحماية المنطقة

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «التوتر العسكري وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، نتاج مباشر لاستمرار الحرب في غزة».

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «الغد»، مساء الأربعاء، أن مصر تتعامل مع تلك التطورات بحذر شديد وجدية شديدة، محذرًا من أن «استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة يهدد مصالح جميع الدول».

وأشار إلى أن «هناك انتفاضة دولية لمحاولة التعامل مع التهديدات للملاحة في البحر الأحمر»، قائلًا إن «الأمر يؤكد أن مصالح كل الدول أصبحت محل استهداف نتيجة عدم الاستقرار».

وذكر أن ما يحدث على الساحة يعكس التوسعة في بؤرة الصراع ومساحة النزاع في المنطقة، مؤكدًا حرص مصر على الحفاظ على مصالحها وحماية المنطقة؛ بدليل قيادتها القوى المشتركة الدولية 153 منذ عام، وتواجدها في القوة الدولية البحرية بالبحر الأحمر.

ولفت إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت؛ بسبب التوترات في البحر الأحمر، مشددًا على أهمية معالجة الوضع في قطاع غزة والتعامل معه بأكبر قدر من الجدية.

وحذر من أن «استمرار حالة الانفلات الأمني يهدد الاستقرار المنطقة وما تم الاستثمار فيه من عمليات التنمية»، مختتمًا: «لابد أن يدرك المجتمع الدولي والدول الكبرى أنه نتاج طبيعي لاستمرار الحرب في غزة».