شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الملف الاقتصادى أهم أولويات الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تعكف على زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية والعربية، وكان أخرها مخطط التنمية لمدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية، لافتة إلى إنه على مدار السنوات الماضية وكان مر الاقتصاد الوطني بفترة عصيبة للغاية في ظل تفشى جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدولة تستهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، وقد ساهمت القرارات الأخيرة الصادرة من قبل البنك المركزي برفع سعر الفائدة، بتراجع سعره، لافتة إلى أن الملف الاقتصادي هو من أهم أولويات الحكومة من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين والسيطرة على موجة الغلاء، من خلال ملاحقة كل من يتسبب في اندلاع الأزمات الاقتصادية ويستغل هذه الظروف لتحقيق أرباح على حساب الموطن.