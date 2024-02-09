أعلنت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) أنها نفّذت ضربات استهدفت أربعة زوارق مُسيّرة مفخّخة وسبعة صواريخ كروز كانت "جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر" من جانب الحوثيين في اليمن. وكشفت القيادة الاميركية بأن "هذه الزوارق والصواريخ قد رصِدت "في مناطق باليمن يُسيطر عليها الحوثيّون" وكانت تمثّل "تهديدا وشيكا". وكان الجيش الأميركي اعلن في وقت سابق الخميس أنه شنّ ضربات ليل الاربعاء على مواقع للحوثيين مؤكدًا أنهم كانوا يعدّون لإطلاق صواريخ.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربات استهدفت أربعة زوارق مُسيّرة مفخّخة وسبعة صواريخ كروز باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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