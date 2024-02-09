بوريل: التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق وله عواقب كارثية تفاقم الوضع الإنساني

أوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ "التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق". ولفت إلى أنّ "الهجوم على رفح ستكون له عواقب كارثية تفاقم الوضع الإنساني، وتؤدي لخسائر لا تطاق في صفوف المدنيين"، موضحًا أنّ هناك "1.4 مليون فلسطيني حاليا في رفح دون مكان آمن للذهاب إليه ويواجهون المجاعة".

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