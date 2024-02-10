الجيش الاسرائيلي استهدف بالقذائف المدفعية أطراف القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق

أطلق الجيش الاسرائيلي بعيد منتصف الليل الفائت، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وعين الزرقا والضهيرة. وحتى صباح اليوم، اطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق. وكان الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي يحلق فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل.

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