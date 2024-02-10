افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت أطراف الخيام وتسببت بإصابة ثلاث سوريين بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة 3 سوريين بغارة اسرائيلية استهدفت اطراف بلدة الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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