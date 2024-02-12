الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده التام لمواجهة "العدو" في مضيق هرمز والخليج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، "تصميم زوارق بطول 6 أمتار تتمكن من إطلاق صواريخ يصل مداها إلى 30 كيلومترا".

وحسب سبوتنيك، قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، في تصريحات له: "قمنا بصناعة العديد من السفن المتقدمة حتى الآن، ونحن رواد في مجال الزوارق السريعة لأن إطلاق الصواريخ بسرعة 90 و110 عقدة أمر غير مسبوق في العالم"، مضيفا أن "هذه الصواريخ مصنعة بالكامل في الداخل الإيراني"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وتابع تنكسيري: "بالرغم من جميع العقوبات والمشكلات، فقد نجحت إيران في صنع العديد من الصواريخ"، مؤكدا على "حضور وتواجد القوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وأنها على استعداد لمواجهة العدو هناك بهدف الدفاع عن مصالح البلاد والشعب الإيراني".

وكان نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، قد قال إن "جمهورية إيران الإسلامية، هي القوة الرائدة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة الذكية في المنطقة"، مشيرا إلى أن بلاده تنتج مختلف أنواع الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار والصواريخ وأنظمة الدفاع "أرض - جو"، كما أنها تصدر بعضها، بحسب قوله.