«التغيير ولو كان مؤلمًا سيؤدي بالنهاية إلى عالم أفضل».. كلمة رئيس «دافوس» في قمة الحكومات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى «دافوس»، إن دولة الإمارات تلعب دورًا بناءً في احتضان حكومات العالم والمؤسسات العالمية.

كما وجه البروفيسور كلاوس شواب رسالة إلى ممثلي حكومات دول العالم المشاركة، داعيًا فيها الحكومات إلى مواكبة التغيير «حتى لو كان التغيير مؤلمًا في وقت ما لكن في النهاية سيؤدي إلى عالم أفضل».

القمة العالمية للحكومات 2024

انطلقت يوم الاثنين 12 فبراير 2024 أولى جلسات القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» وتستمر حتى 14 فبراير الجاري، وتقام الفعاليات في إمارة دبي، ويشارك فيها أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.