"النشرة": غارة على منطقة اللبونة وقصف مدفعي لأطراف وادي حامول الناقورة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن ان "القصف الاسرائيلي استهدف أطراف وادي حامول الناقورة. كما شنت الطائرات الحربية غارة استهدفت منطقة اللبونة".

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