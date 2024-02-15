الرئيس البرازيلي: وقف إطلاق النار في غزة ضروري لإدخال المزيد من المساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنه من الضروري وقف إطلاق النار في قطاع غزة لإدخال المزيد من المساعدات إلى الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الرئيس البرازيلي إلى مصر تزامنًا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل ومصر.

وأشار إلى أن هناك أيضا حرب في قطاع غزة، وبالتالي فإن البرازيل كانت البلد التي نددت بصفة قوية الهجوم التي قامت به حماس لدى إسرائيل وكذلك الرهائن، لافتا إلى أنه ليس هناك أي مبرر إسرائيلي لقتل النساء والأطفال، إذ أننا لم نشاهد شيئًا من هذا القبيل قبل ذلك.