أفاد موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة، بأنّ "مدير السي آي إيه ويليام بيرنز وصل إسرائيل للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومدير الموساد لبحث مفاوضات الأسرى"، وذلك بعد زيارة سريعة إلى الدوحة وفق الموقع.

كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس": مدير الـ"CIA" وصل إسرائيل للقاء نتانياهو ورئيس الموساد لبحث مفاوضات الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.