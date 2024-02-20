البنوك تعرض أكثر من تريليون جنيه سيولة للاستثمار بوديعة المركزي الأسبوعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

عرضت البنوك اليوم الثلاثاء طلبات شراء بنحو 1.3 تريليون جنيه لاستثمار فائض السيولة لديها في الوديعة الأسبوعية- 7 أيام- ذات العائد الثابت التي يطرحها البنك المركزي بشكل دوري أسبوعيا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم، أن طلبات السيولة المقدمة من البنوك تجاوزت 7 أضعاف ما أعلن عنه البنك المركزي قبل بدء المزاد عند 150 مليار جنيه لإعادة تجديد حصيلة وديعة أسبوعية للعائد الثابت يقترب وقت استحقاق أجلها يوم الثلاثاء المقبل بسعر فائدة 21.75%.

ووافق المركزي على 29 طلبا مقدما من البنوك بنحو 150 مليار جنيه بسعر فائدة 21.75% في مزاد اليوم وتم استرجاع باقي طلبات السيولة، وفق موقع المركزي.

وتعد الودائع الأسبوعية التي يطرحها البنك المركزي ضمن أحد أدوات السياسة النقدية لامتصاص السيولة من البنوك بهدف كبح جماح التضخم- السيطرة على ارتفاع الأسعار- بجانب أدواته الأخرى المتمثلة في رفع سعر الفائدة والاحتياطي الإلزامي.

وتفضل البنوك حاليا الاستثمار في ودائع البنك المركزي سواء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، أو الوديعة ذات أجل 28 يوما أو 35 يوما المرتبطة بسعر "كوريدور" أكثر من الاستثمار في أذون الخزانة التابعة لوزارة المالية، وفق ما قاله مسؤول في إدارة الخزانة بأحد البنوك الخاصة لـ"الخليج 365".

وأوضح أن البنوك تفضل استثمار فائض السيولة في ودائع البنك المركزي نظرا لمدتها القصيرة وسعر العائد المميز عليها مقارنة بأذون الخزانة التي يتراوح أجلها بين 3 شهور إلى سنة.

كانت البنوك قللت بداية من العام الجاري طلباتها للاستثمار في أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعي بعد عدم استجابة المالية للقبول بأسعار فائدة مرتفعة من البنوك.

ووصلت أسعار الفائدة المقدمة من البنوك إلى 35% للاستثمار في أذون الخزانة بعد أن قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 مطلع الشهر الجاري ليصل سعر الفائدة "كوريدور" إلى مستوى قياسي 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.