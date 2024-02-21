انت الان تتابع خبر الليلة.. صراع "ناري" بين برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن تقام مباراة نابولي ضد برشلونة، في تمام الحادية عشر من مساء اليوم، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في مدينة نابولي، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.وتأهل برشلونة إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما جاء في المركز الأول في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن بورتو الذى حسم الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

فيما جاء فريق نابولي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 1 وخسارة 2 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 9 أهداف.

ويتفوق برشلونة بشكل واضح على نابولي خلال المواجهات الأوروبية الرسمية الأربع التي جمعت بينهما فى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز برشلونة فى مباراتين وتعادل في مثلهما.

ولم يعرف نابولى الفوز في أى مباراة أوروبية رسمية على البارسا، وهو ما يعزز فرص الفريق الكتالوني في دور الـ 16 بالمسابقة الأوروبية.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة مواجهة الإياب على ملعبه "مونتجويك الأولمبي"، في العاشرة من مساء الثلاثاء الموافق 12 مارس المقبل.

