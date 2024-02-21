كلاس: الحال المطلبية في الادارات الرسمية وقطاعات المتقاعدين الاداريين والعسكريين محقة

أكّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، أنّ "الحالة المطلبية التي تعم الادارات الرسمية و قطاعات المتقاعدين الاداريين والعسكريين هي قضية محقة، تتطلب روية بالمعالجة وعقلانية في مقاربة الواقع الاقتصادي المأزوم، بما يحفظ حقوق الذين خدموا الدولة ويؤمن لهم الاستقرار الاجتماعي والامان الصحي و الكرامة الإنسانية".

وشدد على أنّ "الاستقرار الإداري وانتظام العمل في الوزارات والمؤسسات العامة يوازي بأهميته الاستقرار الامني و الاستقرار الاقتصادي، واعداً بمتابعة الموضوع في مجلس الوزراء".