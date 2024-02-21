علي فضل الله التقى وفد "لقاء الهوية والسيادة": بالمواطنة نحافظ على العيش المشترك ونقضي على الفساد

التقى السيد علي فضل الله وفد "لقاء الهوية والسيادة" الذي ضم الوزير السابق يوسف سلامة والشيخ سامي عبد الخالق، الذي قدم له دعوة إلى حضور مناقشة مضمون الوثيقة المتضمنة رؤية لبناء دولة نموذجية، ووضع خارطة طريق لتنفيذ ما يتفق عليه منها، تمهيدا لانطلاق النهوض بلبنان والذي سيقام برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

ووضع الوزير سلامة فضل الله في "أجواء التحضير لهذه الوثيقة ورؤيتها الجديدة للحكم في لبنان"، وأطلعه على "الزيارات واللقاءات التي قاموا بها للكتل النيابية لشرح مضمونها وأهدافها"، مشيرًا إلى أنّه "أمام ما يتعرض له الوطن من أزمات وتحديات كان لا بد من إطلاق مثل هذه المبادرات، لكي تحفظ هذا الوطن وإنسانه ونكون قادرين على مواجهة كل التحديات الخارجية والداخلية".

من جهته، قدّر فضل الله "هذه الجهود التي يبذلونها من اجل حماية الوطن، من خلال هذه المبادرة بالرغم ما قد يعترضها من الغام طائفية ومذهبية تسعى لإفشالها"، معتبرًا أنّ "المواطنة إن طبقناها فهي كفيلة بجعل كل مكونات هذا الوطن تشعر بالاطمئنان وعدم الغبن، وبها نحافظ على العيش المشترك والانفتاح بين طوائفه ومذاهبه ونقضي على الفساد والهدر ونحمي التوازن، بعيدا من ​سياسة​ تقاسم الحصص والمصالح الخاصة التي أوصلت لبنان إلى هذا الانهيار".