قيومجيان: عون تأخر في دعوة "حزب الله" لعدم ربط مصير لبنان بغزة وبرفضه وحدة الساحات

اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان، أنّ الرئيس السابق ميشال عون "تأخر كثيراً بدعوة "حزب الله" إلى عدم ربط مصير لبنان بغزة وبرفضه وحدة الساحات ومقولة إن الإشتراك بالحرب إستباق لإعتداء إسرائيلي على لبنان".

وأشار، في مقابلة عبر قناة "المشهد"، إلى أنّ "القوات كان لها موقف منذ اليوم الاول للعملية في 7 تشرين الأول حيث رفضت فتح جبهة الجنوب وطالبت بتطبيق جدي للقرار 1701 وأكدت حصرية حمل السلاح للدفع عن لبنان بيد الجيش اللبناني".

وذكر قيومجيان أنّه "آن الاوان ان يحدد عون وتياره خياراتهم الوطنية وإستراتيجية التعاطي مع سلاح "حزب الله". لا يستطيع المرء أن يكون مع المقاومة ويرفض إنتشار "الحزب" في الجنوب مثلاً. على "التيار الوطني الحر" ان ينضم الى الداعين لحصرية السلاح بيد الدولة والمطالبين بتطبيق القرارات الدولية على رأسها القرار 1701 علّه يمكن تجنيب لبنان الكوارث".

وأشار إلى "أننا نتعاطى مع "حزب الله" كمكون عبر ممثليه في مجلس النواب، لكن جوهر المشكلة ان حزب الله تنظيم مسلح مرتبط عضوياً بال​سياسة​ الايرانية. صحيح ان عناصر "حزب الله" لبنانيون ولديه نواب ووزراء، لكنه احد اذرع الحرس الثوري الايراني وينفذ أجندة طهران ويتبع لإستراتيجيتها في المنطقة".

ورأى أنّه "إذا كان "حزب الله" يريد أن يؤكد لبنانيته ويدحض قراءتنا عليه أن يتحرر من وظيفته الايرانية ولكن هذه دعوة نظرية فهو يؤمن بالامة والولي الفقيه، ومن البديهي ان حزب الله يخزن الاسلحة في مناطق لبنانية عدة بما فيها ربما قضاء جبيل حيث يوجد عدد من القرى الشيعية. موقف كـ"قوات لبنانية" معروف أننا ضد ذلك أكان سلاحاً فردياً أو صواريخ".