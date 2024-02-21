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ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: أوامر الإخلاء الإسرائيلية لسكان غزة «تطهـ.ير عـ.رقي»

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الشارقة - اميمة ياسر -   

وصفت ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، الدكتورة ياسمين موسى، أوامر السلطات الإسرائيلية لسكان غزة الإخلاء بالقوة بـ "التطهير العرقي".

وخلال تقديمها إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، أشارت "موسى" إلى أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.

وأكدت أن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري، موضحة أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض.

وأضافت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية، حيث يواجه الفلسطينيين عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا، مؤكدةً أن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجمًا مع القانون الدولي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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