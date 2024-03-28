نشرة التوك شو: تفاصيل جديدة بشأن "إفطار المطرية" وحقيقة إنشاء استاد بسعة ٤٠ ألفا بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه.

هل تحليل الـ DNA لإثبات النسب جائز شرعا؟.. سعاد صالح تجيب

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " هل تحليل الـ DNA لمعرفة أصل الطفل يجوز شرعا؟

الغرف التجارية": خفض أسعار جميع السلع بالأسواق خلال ساعات

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أمر مش طبيعي.. أحمد موسى يعلق على كثرة الحرائق خلال الأيام الماضية

علق الإعلامي أحمد موسى، على كثرة الحرائق التي انتشرت في عدد من المناطق خلال الأيام الأخيرة، مبينا أنه لابد من وجود تفسير للحرائق التي تحدث بدون سبب.

حقيقة إنشاء استاد جديد بسعة 40 ألفا بالعاصمة الإدارية.. رئيس الشركة يوضح

أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن الأنباء المتداولة حول اعتزام الشركة إنشاء استاد آخر بسعة 40 ألفا بالعاصمة الإدارية غير صحيح، قائلا: لا نحتاج استاد آخر بجانب ستاد مصر.

أرملة ومعاشها 500 جنيه.. عمرو الليثي يلتقي مسنة ويمنحها هدية "واحد من الناس

هدى الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، على قناة الحياة، مسنة تدعى سعدية 5 آلاف جنيه هدية

نيابة عن الحكومة.. مدبولي يشكر منظمي "إفطار المطرية": شباب مصر قادر على أي شئ

تفاصيل جديدة بشأن "إفطار المطرية" ولقاء رئيس الوزراء بمنظمي الحفل

كشف الدكتور علاء فريد، أحد منظمي حفل إفطار المطرية الذي تم تنظيمه أمس الثلاثاء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، للقائمين على تنظيم إفطار المطرية.