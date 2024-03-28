قوى الأمن: توقيف مواطن في صبرا نفذ عمليات نشل من داخل السيارات في جبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهول بتنفيذ عمليّات نشل من داخل السّيّارات في مناطق ​جبل لبنان​، وآخرها كانت بتاريخ 2024-03-07 في محلّة ​فرن الشباك​، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيّارتها وفرّ إلى جهة مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ استقصاءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويّة المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته وهو المدعو: "ع. م." (من مواليد عام 1983، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتاريخ 2024-03-10، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمين محكم في محلّة صبرا على متن درّاجة آليّة لون أسود دون لوحات، تبيّن أنّها مسروقة وتمّ ضبطها".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات النّشل، منها العمليّة المذكورة في محلّة فرن الشباك، مستخدِمًا الدرّاجة الّتي ضُبِطَت بحوزته، وأنّه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل ​مخيم صبرا​؛ كما اعترف بتعاطي المخدرات". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".