المطران معوض احتفل بالقداس الإلهي في كنيسة مار مارون - كسارة بمناسبة خميس الأسرار

إحتفل المطران جوزف معوّض، بالقداس الإلهي في كنيسة مار مارون كسارة وذلك بمناسبة خميس الأسرار وقد حضر القدّاس كهنة ورهبان أبرشية زحلة المارونية.

وألقى معوّض، عظة بالمناسبة، تمحورت حول الإفخارستيّا، وقد ذكّر من خلالها بالذبيحة التي تتمثّل بالسيد المسيح الذي بدوره هو الحمل، حمل الحق، وهوالذبيحة التي تحقّقت على الصليب بصورتها الدموية، لكنها هي نفسها حاضرة بالأفخارستيا بصورتها الغير دمويّة ويتحقّق من خلالها عمل خلاصنا.

وذكّر بما تتحدّث عنه وثائق الكنيسة حول فنّ الإحتفال بالإفخارستيّا التي تتضمّن أموراً كثيرة من بينها حسن الأداء في الخدمة الكهنوتيّة ما يساعد على جني الفوائد الروحيّة، كما شكر الله على نعمة عطيّته التي أعطيت للكهنة من أجل مساعدة الآخرين وخدمتهم، واضعاً الخدمة الكهنوتية تحت العناية الالهية.

ورفع المطران معوّض شكره لله على تسلّمه خدمة الأبرشيّة في مثل هذا اليوم منذ تسعة أعوام وقد وضع خدمته تحت العناية الإلهيّة أيضاً.