وزيرة الخارجية البلجيكية: الاستعمار والعنف الذي يرتكبه المستوطنون بالضفة أمر غير قانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، اليوم الخميس، إن الاستعمار والعنف المتزايد الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية أمر غير قانوني يجب أن يتوقف فورا.

وأوضحت لحبيب أنها أكدت خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل تضامن بلادها مع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني على الأرض في القطاع كارثي.

ودعت لحبيبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى، مؤكدة أن استئناف وتحقيق محادثات السلام هو الحل الدائم الوحيد للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.