"الجديد" نشرت نسخة من وثيقة بكركي: لوضع ميثاق شرف وانتخاب رئيس للجمهورية والتمسك بالشرعية

نشرت قناة "الجديد" نسخة معدلة من من وثيقة بكركي، وذلك عقب اللقاء الذي حصل بين ممثلي عدد من الكتل النيابية المسيحية.

وتضمنت الوثيقة المكوّنة من 5 صفحات عدّة نقاط، ركّزت على الشراكة والثوابت التاريخية للمسيحيين واللبنانيين والتحولات التي يعيشها لبنان.

وأيضًا، جاء في الوثيقة مسار المعالجات، والتي تتضمنت "وضع ميثاق شرف يحل أي إشكال داخل البيت الواحد بالحوار وبالحوار وحده، على أن يتوسع ميثاق الشرف ويشمل كل الأفرقاء اللبنانيين"، و"العمل معًا على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يطبق الدستور، ويحقق السيادة، ويطلق مسار الإصلاحات، وضرورة النجاح في ذلك دون تأخير إذ لا تستقيم دولة بدون رأس مؤتمن على الشرعية".

وجاء في المعالجات أيضًا "التمسك بالشرعية الوطنية الواردة في الدستور اللبناني كما في ثبات لبنان في هويته، هو العضو المؤسس في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وملتزم قراراتهما، ومواثيقهما، ومعاهداتهما بما يخدم أمنه القومي وأمان شعبه الإنساني، والعمل على عدم الانزلاق إلى خيارات لا تخدم لبنان وشعبه. توفير مقومات الصمود للشعب اللبناني، بما يوقف مسار الاستنزاف الكارثي والهجرة، خصوصا لدى

المسيحيين، لكن أيضا لدى شركائهم في المواطنة"، و"تقديم خطة تعاف اقتصادية - مالية كاملة ومتكاملة من أجل إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية والإنتاج في لبنان، وإعادة الحيوية لقطاعه المصرفي بما يؤمن استرجاع المودعين أموالهم. تحييد لبنان وصولاً إلى حياده الإيجابي ضمن مسار دستوري قانوني واضح المعالم بالاستناد إلى الشراكة الميثاقية بين مكوناته".

وشددت الوثيقة على "وضع السيادة الوطنية في حمى الجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية الشرعية حصرا، مع تبني استراتيجية دفاعية واضحة تكون الأمرة فيها بحسب الدستور والقوانين المرعية الإجراء"، و"فك عزلة لبنان العربية والدولية وعدم تحميله وحده مشكلة الشرق الأوسط برمتها"، و"السعى لاستعادة دور لبنان الرائد في العالم العربي في بلورة قيم الحرية والعدالة والجوار".