ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32552 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 174 على التوالي إلى 32552 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 74980 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 62 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 91 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.