اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم على قاعة "كروكوس" في موسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - دوشنبه- (د ب أ)

صرح مصدر في الخدمات الخاصة الطاجيكية، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال تسعة أشخاص في طاجيكستان للاشتباه في صلتهم المحتملة بمنفذي الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" في موسكو.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "تم اعتقال تسعة من سكان منطقة فخدات بسبب اتصالاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي على قاعة /كروكوس/ للموسيقى في 22 مارس".

وأشار إلى أن يشتبه أيضا في أن للمعتقلين صلات بتنظيم "داعش".

وكان تنظيم داعش خراسان، وهو أحد فروع تنظيم الدولة الإسلامية، ويتمركز في أفغانستان وباكستان، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الدموي.

وأمس الخميس، أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والقوميين الأوكرانيين، بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية".

ونفت أوكرانيا صلتها بالهجوم.وألقت السلطات الروسية عقب الهجوم القبض على 11 شخصا للاشتباه بضلوعهم فيه.

وقتل 140 شخصا على الأقل وأصيب نحو 360 آخرين في الهجوم الذي وقع الجمعة الماضية عندما فتح 4 مسلحين النار في قاعة كروكوس سيتي للموسيقى.