زعيمة المعارضة الفنزويلية دعت زعماء العالم الديمقراطيين لدعم إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة

دعت زعيمة المعارضة الفنزويليّة ماريا كورينا ماتشادو (María Corina Machado)، "الزّعماء الدّيمقراطيّين في العالم، إلى الانضمام إلى جهود الّتي يبذلها رؤساء وحكومات، في مطالبة نظام الرّئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بالسّماح بتسجيل كورينا يوريس كمرشّحة في الانتخابات الرّئاسيّة المقبلة"، المقرّرة في تمّوز المقبل.

وأشارت في تصريح، إلى أنّه "بات واضحًا أنّه لا توجد أسباب سياسيّة أو قانونيّة تمنع يوريس من التّرشّح، وأنّ استبعادها، مثل استبعادي، ينفي إمكانيّة إجراء انتخابات حرّة ونزيهة"، مطالبةً "جميع الزّعماء الدّيمقراطيّين في العالم، بدعم التّنفيذ الكامل لاتفاق بربادوس، الّذي تمّ التّوقيع عليه قبل بضعة أشهر فقط، لتحقيق انتخابات حرّة ونزيهة في ​فنزويلا​".

وكان قد اضطرّ حزب "المنصّة الوحدويّة الدّيمقراطيّة" بزعامة ماتشادو هذا الأسبوع، إلى تسجيل مرشّح غير معروف، بعد عدم تمكّنه من تسجيل يوريس (80 عامًا)، لمواجهة مادورو الّذي يسعى للفوز بولاية رئاسيّة ثالثة.